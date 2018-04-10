Водитель Ford сбил ребенка на "зебре" в Самаре

В Самаре 9 апреля в ДТП пострадал малолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:23 38-летний водитель Ford ехал по ул. Партизанской в направлении ул. Промышленности и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнего ребенка.
Пострадавшего мальчика госпитализировали.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !