Водитель Ford сбил ребенка на "зебре" в Самаре

В Самаре 9 апреля в ДТП пострадал малолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:23 38-летний водитель Ford ехал по ул. Партизанской в направлении ул. Промышленности и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнего ребенка. Пострадавшего мальчика госпитализировали.