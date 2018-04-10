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Губернатор Власть и политика

Глава региона: "Повышение доходов населения — задача номер один"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, в самарском универсальном комплексе "МТЛ Арена" состоялось оглашение послания главы Самарской области Дмитрия Азарова депутатам губернской думы и жителям региона.

Глава региона: "Повышение доходов населения — задача номер один" Глава региона: "Повышение доходов населения — задача номер один"
Фото: Игорь Казановский

Одним из первых блоков вопросов, затронутых руководителем области, стала социальная поддержка населения и реформирование системы здравоохранения.

Дмитрий Азаров привел статистические данные: в декабре 2017 г. средняя заработная плата в Самарской области находилась на 47-м месте в стране, в последние 3-4 года по показателям уровня жизни в регионе появилась отрицательная динамика, в 2016 г. доходы населения сократились на 9,6%.

"Повышение доходов населения — это задача номер один была поставлена в майских указах президента 2012 года. В части зарплат мы выполнили эту задачу на 100%, зарплаты в бюджетной сфере выросли в 1,5-2 раза. Считаю необходимым проводить дальнейшую индексацию зарплат", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров заметил, что с 1 мая повышается уровень минимальной оплаты труда и призвал трудовую инспекцию, профсоюзы взять на контроль, как выполняется эта норма закона предприятиями и организациями всех форм собственности.

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