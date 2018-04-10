В Самарской области проработают вопрос о переводе школ на пятидневную учебную неделю

Во вторник, 10 апреля, во время послания к депутатам губернской думы и жителям региона глава Самарской области Дмитрий Азаров озвучил ряд инициатив в области образования.

Так он обратился к депутатам губдумы с просьбой поддержать следующую инициативу — детские сады и школы должны в приоритетном порядке принимать тех детей, у которых старшие братья и сестры ходят в это образовательное учреждение.

"Ведь проблема водить детей в разные школы касается десятков тысяч семей", — заметил Дмитрий Азаров.

Он рассказал, что будет продолжена работа по переводу всех школьников на односменный режим обучения. В этом году начнется строительство восьми новых школ мощностью более восьми тысяч мест. На это будет выделено более двух млрд рублей из федерального бюджета. "К 2025 году мы берем для себя ориентир — до 20 школ", — обозначил цель глава региона.

Также по мнению Дмитрия Азарова, необходимо проработать вопрос о переходе на пятидневную учебную неделю для школьников. Однако здесь важно не наделать ошибок, не уронить качество образования, не допустить снижения зарплаты учителей в связи с сокращением нагрузки. Решить проблему занятости детей из неблагополучных семей.

"Громкие предложения по этой теме уже прозвучали, но нет ни методологического, ни финансового обоснования вопроса. — Министерству образования предстоит в кратчайшие сроки эти обоснования подготовить".

Но современная школа — это не только уроки, но и вовлеченность детей в спортивные секции, тематические кружки. Это профориентация и освоение азов профессиональной подготовки.

"Сейчас у нас 78,5% детей заняты в системе внеклассного образования. Однако уровень охвата техническим творчеством остается низким — около 12%. А без этого трудно претендовать на лидерские позиции в конкурсах, но самое главное: без занятий в технических кружках не привить вкуса к творчеству в самых нужных, в самых востребованных профессиях", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров предложил учитывать показатели профориентации при оценке эффективности учреждений образования. При этом школы должны заниматься образованием, воспитанием, профориентацией, а административно-хозяйственные функции можно и передать на аутсорсинг. Такой опыт уже есть например в Новокуйбышевске.

"Нам нужны радикальные меры, чтобы вывести на уровень современных требований систему летнего отдыха детей, — подчеркнул глава региона. — Ситуация здесь чрезвычайная. Только за последние 4 года из системы выбыло 8 учреждений".

Решить эту проблему, по мнению Дмитрия Азарова, можно с помощью механизмов государственно-частного партнерства вкупе с профориентацией, с отбором одаренных детей такие летние и круглогодичные лагеря отдыха были бы вполне привлекательны для предприятий и бизнеса.