Дмитрий Азаров призвал создать в регионе систему социальных лифтов для выпускников вузов

Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Особое внимание в послании врио губернатора уделил проблемам студенчества.

Результаты опросов показывают, что больше всего их волнует возможность трудоустройства. 85% студентов дали такой ответ. Однако 72% молодых людей не удовлетворены тем, какие условия вхождения во взрослую жизнь существуют в губернии. Поэтому более 20% молодых людей в возрасте до 30 лет рассматривают для себя возможность переезда в другой регион России или за рубеж.

В связи с этим необходимо создать в области не декоративную, а работающую систему социальных лифтов. Такие модели работы в стране есть. Это в том числе и президентская платформа "Россия - страна возможностей", в которой объединены такие проекты, как "Билет в будущее", "Мой первый бизнес", "Лидеры России". "Молодые профессионалы", WorldSkills, "Абилимпикс" и другие.

"Молодые люди с головой, с амбициями должны находить себя в науке, в производстве, творчестве, бизнесе, в решении реальных общественных проблем", - выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Глава региона акцентировал внимание на значимости профессии педагога: "Учитель - это человек, который создает образ мыслей, образ действий для целого поколения. И мы обязаны помочь нашим педагогам стать настоящими лидерами. Мы должны готовить педагогов-новаторов".