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Преступления Происшествия

Мужчину из Кошкинского района новые знакомые ограбили в Самаре и выгнали на улицу

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в отношении двух местных жителей 40 и 35 лет, ранее судимых за наркотики, возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 37-летнего пострадавшего — жителя Кошкинского района, он лишился мобильника, когда был в компании двух мужчин, с которыми познакомился в этот день в одном из самарских баров. Новые приятели решили продолжить знакомство дома у одного из них — на ул. Свободы. Во время общения мужчины поссорились и, угрожая новому другу, отобрали у него телефон и 8,5 тыс. руб., после чего выгнали из квартиры.

Уже через 15 минут полицейские застали одного из подозреваемых на месте преступления. Второго подозреваемого нашли тем же вечером.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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