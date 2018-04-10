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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Назревшим и перезревшим Дмитрий Азаров назвал вопрос внедрения новой системы обращения с бытовыми отходами. Это прозвучало во время оглашения послания губернатора к депутатам губдумы и жителям области во вторник, 10 апреля.

Дмитрий Азаров: "Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов" Дмитрий Азаров: "Регион должен переходить на современные технологии переработки отходов"
Фото: Игорь Казановский

По его словам, в прошлом году эта работа не была организована должным образом, что привело к неисполнению требований федерального законодательства.

Глава региона поставил задачу - в первом полугодии провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов, заключить соглашения и установить единые тарифы.

"Кроме того, необходимо оцифровать всю территориальную схему работы с отходами в Самарской области. Все машины должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать их работу, куда они везут отходы. Давно пора переходить и на современные технологии переработки мусора с соблюдением всех экологических норм", - сказал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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