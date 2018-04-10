Дмитрий Азаров будет лично курировать100 самых крупных инвестиционных проектов региона

В послании, с которым глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился во вторник, 10 апреля, к депутатам Самарской губернской думы и жителям области, большое внимание было уделено проблемам управления регионом.

Дмитрий Азаров обратил внимание присутствующих на то, что стагнация в губернии носит зачастую не экономический, а управленческий характер.

"На власти здесь лежит особая ответственность, - заметил глава региона. - Чтобы изменить тренды развития Самарской области, чтобы улучшить жизнь людей, нам нужно прежде всего переформатировать власть в регионе. Это не значит, что мы должны устраивать кадровые зачистки, революции губернского масштаба. Нам нужна не смена вывесок, нам нужно новое качество управления, адекватное новому времени, новым вызовам".

Руководитель области подчеркнул, что ресурсы роста за счет бюджетной накачки исчерпаны, наращивать долги регион уже не может. За прошедшие пять лет объем государственного долга Самарской области вырос ровно в два раза - с 33,8 млрд руб. на начало 2012 года до 67,5 млрд руб. в 2017 году.

Поэтому главная задача заключается в стимулировании частной инициативы, частных инвестиций в регион. Для этого бизнес в губернии должен быть гарантирован от рейдерства, от дополнительных обременений.

"Мы должны всеми доступными способами обеспечивать защиту самарских производителей, помочь им стать конкурентоспособными, - отметил Дмитрий Азаров. - В этом вопросе я попросил бы федеральную антимонопольную службу не видеть нарушения законодательства там, где их нет".

Врио губернатора выразил уверенность в необходимости внедрения новых технологий управления. Это касается прежде всего жилищно-коммунального хозяйства: "Умный дом", "Умный город" должны стать практикой повседневной работы всех муниципалитетов. При этом все должно начинаться с финансовой прозрачности отношений с управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг".

"Областной расчетно-кассовый центр так и не был создан, а городской в Самаре развалили, - напомнил глава региона. - Что взамен, какая альтернатива предложена?"

Каждый житель области, считает Дмитрий Азаров, должен иметь возможность контролировать каждый свой рубль. На обосновании регулярных, оцифрованных и обобщенных оценок жителей домов должны приниматься решения о выдаче и продлении лицензий на работу управляющих компаний.

"Тогда повысится качество их услуг, сократится количество возмущенных писем, ежегодно поступающих в адрес губернатора, - выразил уверенность глава региона. - Цифровизация управления должна стать в ближайшие годы доминирующим трендом. Это требование эффективности в XXI веке".

Другой постулат современной системы управления, на который обратил внимание собравшихся руководитель области, - открытость. Бюджеты всех учреждений должны быть открыты, а эффективность их работы оцениваться потребителями, причем оценки должны быть сугубо адресными.

"Люди должны оценивать качество работы именно тех учреждений, услугами которых они пользуются, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - А не брать какие-то усредненные показатели качества, например, медицинских услуг или образования в регионе. С тем же успехом мы можем выписывать рецепт лечения, ориентируясь на среднюю температуру по больнице".

Современные технологии позволяют решить эти задачи при минимальных затратах в достаточно сжатые сроки. Такие технологии надо внедрять в практику работы всех бюджетных учреждений области.

Соответственно, объемы финансирования, зарплаты сотрудников и карьерные перспективы руководящего состава бюджетных учреждений должны находиться в прямой зависимости от этих оценок. "Только так мы сможем безболезненно отказаться от неэффективных расходов на содержание никому не нужных структур", - отметил руководитель области.

Также глава региона рассказал о планах по введению новой системы контрактов со всеми руководителями бюджетных учреждений. Каждый из них должен регулярно отчитываться о своей работе не только перед начальством, но и перед людьми.

Необходимо создание ответственных министерств с публичными министрами во главе, пришедшими во власть каждый со своей миссией. Отраслевые министры должны нести персональную ответственность за инвестиционные проекты в подведомственной сфере.

"Это же нонсенс, когда 4,5 млрд бюджетных средств выделяется на производственную инфраструктуру Сергиевской птицефабрики, при этом якорного инвестора до сих пор нет, - заявил Дмитрий Азаров. - Министерство этим вообще не занимается, и нет никаких предложений. При нынешней системе коллективной безответственности спросить некого. Так дело не пойдет".

Глава региона подчеркнул, что у каждого проекта должно быть имя, каждый министр своей должностью должен отвечать за реализацию тех проектов, которые определены в качестве его миссии.

"Он должен знать о них все, должен лично обеспечивать режим наибольшего благоприятствования компании, вкладывающей свои деньги в развитие губернии. При этом курирование 100 самых крупных проектов региона намерен осуществлять лично", - заявил Дмитрий Азаров.