Самарские заключенные начали выпускать светоотражающие жилеты

С 18 марта в России водители обязаны надевать светоотражающую одежду, когда останавливают автомобиль вне населенных пунктов в темноте. На нововведение быстро отреагировали в системе ФСИН: в Самарской области уже открыли производство светоотражающих жилетов в нескольких колониях.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области, выпуск продукции наладили на территориях ИК-3 в Новокуйбышевске, ИК-15 в Самаре, ИК-28 в Волжском районе и ИК-29 в Тольятти.

На сегодня, по данным ведомства, продано уже более 2500 жилетов на сумму свыше 120 тыс. рублей.

Продукцию приобретают как сторонние организации, так и сами сотрудники ФСИН. Кроме того, светоотражающие жилеты выставлены на продажу выставочном магазине по продаже товаров, изготовленных осужденными. Магазин располагается в здании Управления регионального ФСИН.

По словам заместителя начальника УИС Самарской области Григория Неймарка, производственные мощности колоний позволяют при необходимости увеличить объемы производства, поэтому подразделения УФСИН готовы принимать новые заказы.