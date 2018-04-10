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Общество

Самарские заключенные начали выпускать светоотражающие жилеты

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 марта в России водители обязаны надевать светоотражающую одежду, когда останавливают автомобиль вне населенных пунктов в темноте. На нововведение быстро отреагировали в системе ФСИН: в Самарской области уже открыли производство светоотражающих жилетов в нескольких колониях.

Фото: Фото предоставлено автором

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области, выпуск продукции наладили на территориях ИК-3 в Новокуйбышевске, ИК-15 в Самаре, ИК-28 в Волжском районе и ИК-29 в Тольятти.

На сегодня, по данным ведомства, продано уже более 2500 жилетов на сумму свыше 120 тыс. рублей.

Продукцию приобретают как сторонние организации, так и сами сотрудники ФСИН. Кроме того, светоотражающие жилеты выставлены на продажу выставочном магазине по продаже товаров, изготовленных осужденными. Магазин располагается в здании Управления регионального ФСИН.

По словам заместителя начальника УИС Самарской области Григория Неймарка, производственные мощности колоний позволяют при необходимости увеличить объемы производства, поэтому подразделения УФСИН готовы принимать новые заказы.

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