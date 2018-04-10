Стратегии развития муниципалитетов с помощью ученых СГЭУ

В рамках Дней науки в Самарском государственном экономическом университете состоялся круглый стол "Муниципальное стратегическое планирование и проектное управление в ХХI веке". Он состоял из двух частей: делового завтрака и презентации проекта развития муниципального района Шигонский. К 30 сентября стратегия развития должна быть готова.

Открывая встречу, и.о. ректора СГЭУ Габибулла Хасаев подчеркнул: "В своем послании президент Российской Федерации Владимир Путин поставил четкую задачу - активизировать процессы стратегического планирования на всех территориях страны. Сейчас мы наблюдаем смену парадигмы пространственного развития Российской Федерации. Если раньше приоритеты отдавались городам-миллионерам и портовым городам, то сейчас упор делается на гармоничное развитие российских регионов. И в рамках Стратегии пространственного развития Российской Федерации все муниципальные образования нужно встроить в общую систему развития". Габибулла Рабаданович также подчеркнул, что те территории, которые первыми займутся детальной проработкой стратегических проектов, почти гарантированно смогут привлечь внимание руководства, а, соответственно, и рассчитывать на инвестиционную поддержку.

К слову, Самарский государственный экономический университет в эту работу включился давно. И на данный момент уже наработал серьезный опыт: подготовлены кадры, студенты СГЭУ участвуют в социальных исследованиях, вуз сотрудничает с такими лидерами отрасли, как Агентство стратегических инициатив, МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (Санкт-Петербург), налажена работа с региональными министерствами экономразвития, строительства, сельского хозяйства, с областным департаментом туризма и др.

Опыт вуза уже оценен по достоинству. Например, в СГЭУ с просьбой разработать проекты для ряда районов обратились Ульяновская область, Башкортостан и другие. С некоторыми муниципалитетами Самарской области СГЭУ уже плотно сотрудничает в создании стратегических планов. Габибулла Рабаданович привел в пример опыт взаимодействия с администрацией Жигулевска, Шигонским и другими районами.

В создании стратегий есть ряд принципиальных моментов. Главное - непосредственное участие жителей территории. Второе - это точное определение потенциала региона, его плюсов и минусов, и грамотная трансформация этих данных в рабочие инвестиционные проекты. В течение всего круглого стола неоднократно подчеркивалось, что каждая территория Самарской области по-своему уникальна, так что возможности для развития есть у всех. Как заметил врио руководителя областного департамента туризма Михаил Мальцев, "даже Нефтегорский район, который ассоциируется исключительно с нефтью, можно сделать привлекательным с точки зрения туризма".

Интересный акцент поставила профессор СГЭУ Елена Королева: "При формировании рабочих групп стоит активнее привлекать, казалось бы, незаметные силы. Я говорю о школьных объединениях, о родительских комитетах, некоммерческих организациях. Ведь именно молодежи предстоит реализовывать стратегии. Так что обратите внимание на молодое поколение".

Директор научно-исследовательского Института регионального развития СГЭУ и куратор проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский Наталья Полянскова рассказала, что на данный момент тема развития муниципальных образований детально проработана именно в Самарской области. В этой теме наш регион по праву занимает лидирующие позиции не только в ПФО, но и в стране. Поэтому со следующего года развитие территорий станет главной темой форума, организованного именно в Самаре. "Я благодарна всем присутствующим, что вы заинтересовались нашим опытом. Подчеркну, главное в создании стратегий развития - максимальное вовлечение общественности, внедрение информационных систем и использование новых технологий, таких как "Умный город", "Умный Генплан" и т.д.".

Во второй части круглого стола Наталья Вадимовна представила образ будущего и проекты развития Шигонского района по результатам стратегического форсайта "Шигоны 2030 - выбор будущего!" По ее словам, методология оценки долгосрочных перспектив используется в таких странах, как Япония, Китай, США, Канада, в ряде Европейских государств и т. д. "Суть в том, что члены рабочих групп коллективно проецируют образ будущего на конкретную территорию, - уточнила Наталья Полянскова. - Это помогает построить будущее вместе. В декабре 2017 года наш вуз и представители Шигонского района впервые опробовали так называемый скоростной форсайт. В работе участвовали 150 человек. Результат: разработано двадцать четыре проекта".

Подробно с каталогом стратегических проектов развития Шигонского района до 2030 г. можно познакомиться по ссылке - Желаемый образ и карта будущего Шигонского района.