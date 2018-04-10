16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стратегии развития муниципалитетов с помощью ученых СГЭУ В Кинельском образовательным округе развивают познавательную деятельность ребенка Самарские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по химии Клиенты частного детсада оказались заложниками финансового спора Есть ли польза от платных школьных олимпиад?

Образование Общество

Стратегии развития муниципалитетов с помощью ученых СГЭУ

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати

В рамках Дней науки в Самарском государственном экономическом университете состоялся круглый стол "Муниципальное стратегическое планирование и проектное управление в ХХI веке". Он состоял из двух частей: делового завтрака и презентации проекта развития муниципального района Шигонский. К 30 сентября стратегия развития должна быть готова.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

Открывая встречу, и.о. ректора СГЭУ Габибулла Хасаев подчеркнул: "В своем послании президент Российской Федерации Владимир Путин поставил четкую задачу - активизировать процессы стратегического планирования на всех территориях страны. Сейчас мы наблюдаем смену парадигмы пространственного развития Российской Федерации. Если раньше приоритеты отдавались городам-миллионерам и портовым городам, то сейчас упор делается на гармоничное развитие российских регионов. И в рамках Стратегии пространственного развития Российской Федерации все муниципальные образования нужно встроить в общую систему развития". Габибулла Рабаданович также подчеркнул, что те территории, которые первыми займутся детальной проработкой стратегических проектов, почти гарантированно смогут привлечь внимание руководства, а, соответственно, и рассчитывать на инвестиционную поддержку.

К слову, Самарский государственный экономический университет в эту работу включился давно. И на данный момент уже наработал серьезный опыт: подготовлены кадры, студенты СГЭУ участвуют в социальных исследованиях, вуз сотрудничает с такими лидерами отрасли, как Агентство стратегических инициатив, МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (Санкт-Петербург), налажена работа с региональными министерствами экономразвития, строительства, сельского хозяйства, с областным департаментом туризма и др.

Опыт вуза уже оценен по достоинству. Например, в СГЭУ с просьбой разработать проекты для ряда районов обратились Ульяновская область, Башкортостан и другие. С некоторыми муниципалитетами Самарской области СГЭУ уже плотно сотрудничает в создании стратегических планов. Габибулла Рабаданович привел в пример опыт взаимодействия с администрацией Жигулевска, Шигонским и другими районами.

В создании стратегий есть ряд принципиальных моментов. Главное - непосредственное участие жителей территории. Второе - это точное определение потенциала региона, его плюсов и минусов, и грамотная трансформация этих данных в рабочие инвестиционные проекты. В течение всего круглого стола неоднократно подчеркивалось, что каждая территория Самарской области по-своему уникальна, так что возможности для развития есть у всех. Как заметил врио руководителя областного департамента туризма Михаил Мальцев, "даже Нефтегорский район, который ассоциируется исключительно с нефтью, можно сделать привлекательным с точки зрения туризма".

Интересный акцент поставила профессор СГЭУ Елена Королева: "При формировании рабочих групп стоит активнее привлекать, казалось бы, незаметные силы. Я говорю о школьных объединениях, о родительских комитетах, некоммерческих организациях. Ведь именно молодежи предстоит реализовывать стратегии. Так что обратите внимание на молодое поколение".

Директор научно-исследовательского Института регионального развития СГЭУ и куратор проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский Наталья Полянскова рассказала, что на данный момент тема развития муниципальных образований детально проработана именно в Самарской области. В этой теме наш регион по праву занимает лидирующие позиции не только в ПФО, но и в стране. Поэтому со следующего года развитие территорий станет главной темой форума, организованного именно в Самаре. "Я благодарна всем присутствующим, что вы заинтересовались нашим опытом. Подчеркну, главное в создании стратегий развития - максимальное вовлечение общественности, внедрение информационных систем и использование новых технологий, таких как "Умный город", "Умный Генплан" и т.д.".

Во второй части круглого стола Наталья Вадимовна представила образ будущего и проекты развития Шигонского района по результатам стратегического форсайта "Шигоны 2030 - выбор будущего!" По ее словам, методология оценки долгосрочных перспектив используется в таких странах, как Япония, Китай, США, Канада, в ряде Европейских государств и т. д. "Суть в том, что члены рабочих групп коллективно проецируют образ будущего на конкретную территорию, - уточнила Наталья Полянскова. - Это помогает построить будущее вместе. В декабре 2017 года наш вуз и представители Шигонского района впервые опробовали так называемый скоростной форсайт. В работе участвовали 150 человек. Результат: разработано двадцать четыре проекта".

Подробно с каталогом стратегических проектов развития Шигонского района до 2030 г. можно познакомиться по ссылке - Желаемый образ и карта будущего Шигонского района.

Форсайт - это оценка долгосрочной перспективы технологий, науки, общества и экономики, которая производится систематически. Целью подобных проектов является коллективное формирование стратегических направлений, касающихся новых технологий и исследований, которые в будущем способны приносить максимально возможные блага социально-экономического характера.

Гид потребителя

Последние комментарии

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Фото на сайте

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

В детском саду "Семицветик" прошел парад лучших проектов

В детском саду "Семицветик" прошел парад лучших проектов

День студента в Политехе отметили дегустацией

День студента в Политехе отметили дегустацией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6