10 уголовных дел возбудили из-за поддельных протоколов собраний жильцов, якобы хотевших отказаться от услуг "ЖКС"

В Советском районе Самары возбудили уголовные дела в связи с подделкой протоколов общих собраний жильцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
С 2013 по 2017 г. многоквартирным домом № 5 по ул. Физкультурной управляло ООО "ЖКС". Но на внеочередном общее собрании собственников 17 декабря 2017 г. жильцы якобы решили сменить управляющую организацию на ООО "УК Возрождение".
Однако, как выяснило при проверке надзорное ведомство, внеочередное общее собрание собственников в этом доме последний раз проводили в мае 2017 года. Также собственники не видели никакой протокол собрания и не подписывали его.
Помимо этого прокуратура выявила 10 аналогичных нарушений.
По результатам этой проверки возбудили 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Кроме того, после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по обращениям жильцов дома № 62 по ул. И. Булкина о несогласии с отказом от услуг управляющей компании ООО "ЖКС" и переходом на непосредственное управление домом.
Этим домом "ЖКС" тоже управляло с 2013 по 2017 год. А 31 мая 2017 г. на внеочередном собрании жильцы вроде как избрали непосредственный способ управления своим домом. Однако прокурорская проверка и здесь признала, что на самом деле жильцы на собрание в мае не собирались и ничего не подписывали.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.