В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры

Самарско-Тольяттинская агломерация может стать мощным драйвером развития не только региона, но и страны, подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров во время обращения с посланием к жителям области. Но для этого необходима реализация масштабных инфраструктурных проектов, направленных на усиление связанности внутри агломерации и ее встраивание в международный транспортный коридор. Это, по словам Дмитрия Азарова, отвечает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче "прошить" всю территорию России современными коммуникациями.

"Одна из ключевых задач, поставленных нашим президентом, это сбалансированное пространственное развитие страны. Для Самарской области это очень важная тема. У нас сложилась Самарско-Тольяттинская агломерация, третья в стране по численности населения", — напомнил глава региона, и в продолжение подчеркнул, что Самарская область должна стать крупным мировым центром работы с информационными массивами, а также одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны.

"Нам предстоит разработать комплексную программу развития транспортной инфраструктуры в Самарской области. Мы должны иметь подготовленные проекты. На них в ближайшие годы будут ассигнованы колоссальные суммы, и Самарская область должна стать активным участником", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В числе проектов, продвигаемых на федеральном уровне, глава региона назвал строительство скоростной железнодорожной ветки Самара-Курумоч-Тольятти. "В перспективе она может быть продолжена в направлении Димитровграда, Ульяновска, с которыми мы уже имеем очень тесные связи, а дальше на Казань, что позволит создать предпосылки для формирования крупнейшей межрегиональной агломерации", — подытожил Дмитрий Азаров.