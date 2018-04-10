16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Область должна развиваться темпами не ниже 5% ВРП в год" В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры Дмитрий Азаров: В борьбе с коррупцией не должно быть кампанейщины Алексей Дегтев: "В послании прозвучали четыре главные задачи для системы образования" Дмитрий Азаров: "В Самарской области назрела серьезная организационная реформа в системе здравоохранения"

Губернатор Власть и политика

В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати

Самарско-Тольяттинская агломерация может стать мощным драйвером развития не только региона, но и страны, подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров во время обращения с посланием к жителям области. Но для этого необходима реализация масштабных инфраструктурных проектов, направленных на усиление связанности внутри агломерации и ее встраивание в международный транспортный коридор. Это, по словам Дмитрия Азарова, отвечает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче "прошить" всю территорию России современными коммуникациями.

В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры
Фото: Игорь Казановский

"Одна из ключевых задач, поставленных нашим президентом, это сбалансированное пространственное развитие страны. Для Самарской области это очень важная тема. У нас сложилась Самарско-Тольяттинская агломерация, третья в стране по численности населения", — напомнил глава региона, и в продолжение подчеркнул, что Самарская область должна стать крупным мировым центром работы с информационными массивами, а также одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны.

"Нам предстоит разработать комплексную программу развития транспортной инфраструктуры в Самарской области. Мы должны иметь подготовленные проекты. На них в ближайшие годы будут ассигнованы колоссальные суммы, и Самарская область должна стать активным участником", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В числе проектов, продвигаемых на федеральном уровне, глава региона назвал строительство скоростной железнодорожной ветки Самара-Курумоч-Тольятти. "В перспективе она может быть продолжена в направлении Димитровграда, Ульяновска, с которыми мы уже имеем очень тесные связи, а дальше на Казань, что позволит создать предпосылки для формирования крупнейшей межрегиональной агломерации", — подытожил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 05 марта 2018 16:19 Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет

Мария Грамматина 21 февраля 2018 15:56 Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти

А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:38 В регионе формируют программу поддержки малых и средних городов

Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?

Dmitry Lakotsenin 19 января 2018 07:17 Концепцию музея на "даче со слонами" разработают к весне

Хорошее решение. Правда несколько затянуто.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров оценил готовность больницы им. Пирогова к ЧМ-2018

Дмитрий Азаров оценил готовность больницы им. Пирогова к ЧМ-2018

Передача самарским больницам новых карет скорой помощи

Передача самарским больницам новых карет скорой помощи

Учебно-методические сборы на Рощинском полигоне

Учебно-методические сборы на Рощинском полигоне

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6