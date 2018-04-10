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Губернатор Власть и политика

Денис Кортунов: "В Самарской области формирование "цифровой экономики" уже началось"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты и представители общественности продолжают обсуждать послание Дмитрия Азарова об основных направлениях социально-экономического развития региона. Особое внимание руководитель области уделил внедрению прорывных информационных технологий.

Денис Кортунов: "В Самарской области формирование «цифровой экономики» уже началось" Денис Кортунов: "В Самарской области формирование «цифровой экономики» уже началось"
Фото: Игорь Казановский

"Почти в каждом разделе своего послания Дмитрий Азаров говорил о цифровых технологиях как об инструменте достижения успеха. Они должны присутствовать во всех сферах жизни общества, даже в таких традиционных, как промышленное производство и сельское хозяйство", — комментирует общественный советник главы региона, директор по дизайну компании Acronis Денис Кортунов.

Он считает, что формирование цифровой экономики в регионе уже началось. "Вузы области поддерживают создание профильных дисциплин, бизнесмены готовы эксплуатировать и создавать IT-парки", — говорит Кортунов.

Понимают важность информатизации и производственники. Другое дело, что средств на покупки IT-решений зачастую не хватает.

"Здесь и необходима помощь властей. Нужно продумать механизмы поддержки тех предприятий, которые готовы внедрять передовые информационные технологии", — считает эксперт.

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