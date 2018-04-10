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Экология Общество

В Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области, с 16 апреля по 30 сентября, установлен особый противопожарный режим, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и другими отходами.

"Целый ряд ограничений в период противопожарного режима — вынужденные и необходимые меры, жизненно важные для лесного фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим требованиям. И в этом году надеемся на такую же высокую степень общественной поддержки" — подчеркнул врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрен штраф на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах частью 3 статьи 8.31 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц от 20 тыс. до 40 000 тыс. руб., юридических лиц от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

В ближайшее время региональный Минлесхоз совместно с ГУ МЧС России по Самарской области и территориальными органами МВД России по Самарской области проведут патрулирование лесного фонда в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода лесных пожаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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