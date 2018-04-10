В Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим

На территории Самарской области, с 16 апреля по 30 сентября, установлен особый противопожарный режим, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и другими отходами.

"Целый ряд ограничений в период противопожарного режима — вынужденные и необходимые меры, жизненно важные для лесного фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим требованиям. И в этом году надеемся на такую же высокую степень общественной поддержки" — подчеркнул врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрен штраф на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах частью 3 статьи 8.31 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц от 20 тыс. до 40 000 тыс. руб., юридических лиц от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

В ближайшее время региональный Минлесхоз совместно с ГУ МЧС России по Самарской области и территориальными органами МВД России по Самарской области проведут патрулирование лесного фонда в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода лесных пожаров.