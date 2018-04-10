"Крылья Советов-2" крупно уступили "КАМАЗУ" на своем поле - 1:4

Во вторник, 10 апреля, стартовала вторая половина сезона Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. В дебютной игре в гости к волжанам приехал футбольный клуб "Камаз" из Набережных Челнов.

"КС-2" пропустили быстрый гол, что отразилось на дальнейшем рисунке игры. Гол забил Андрей Кива. В итоге к перерыву хозяева уступали уже со счетом - 0:2. Второй гол на счету Евгения Тюкалова. После 45 минут, характер игры остался без особых изменений. Главный судья встречи Владислав Рыбаков уже в первые минуты второго тайма назначил пенальти в ворота Егора Любакова, который успешно реализовал Роман Янушковский. "Крылья Советов-2" все же смогли отквитать один мяч усилиями Александра Дмитрюка. Итоговый результат – крупная победа "КАМАЗА" - 1:4.



Свою следующую игру самарцы проведут на выезде в Нижнекамске с клубом "Нефтехимик". Этот матч состоится 15 апреля, сообщает официальный сайт клуба.