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Преступления Происшествия

На кадровика "Почты России" возбудили еще одно дело

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В уголовном деле Людмилы Зиновой, руководившей отделом кадрового администрирования в самарском управлении "Почты России", появился еще один эпизод со взяткой.

По версии следствия, в 2017 г. подозреваемая получила взятку в размере 42,7 тыс. руб. от начальника Сызранского почтамта за общее покровительство по службе, сообщает СУ СК по Самарской области (по данным регионального управления МВД речь идет о получении 275 тыс. руб. от подчиненных сотрудников).

Сейчас по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 59-летняя сотрудница "Почты России" была задержана 22 февраля в служебном кабинете при получении от начальника Тольяттинского почтамта 153 тыс. руб. (это была часть от общей суммы взятки в 300 тыс. руб.) за согласование кандидатуры и последующее назначение на должность начальника подразделения. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, и ее уволили из "Почты России".

Правоохранители подозревают, что женщина могла собирать деньги с сотрудников предприятия еще с 2016 года.

На экс-главу самарской почты возбудили второе дело На экс-главу самарской почты возбудили второе дело
В отношении бывшего руководителя самарского управления "Почты России" Артура Игрушкина возбудили второе уголовное дело, сообщает областная прокуратура. Его подозревают в продаже своей жене служебного автомобиля Toyota Camry по заниженной цене.

По данным источника в силовых структурах, средства собирались за покровительство по службе и согласование назначений на руководящие должности. При этом якобы Людмила Зинова, руководившая отделом кадрового администрирования, и ее коллега Ольга Казанцева, возглавлявшая отдел по компенсациям и льготам, требовали деньги под предлогом передачи их теперь уже экс-главе филиала "Почты России" Артуру Игрушкину.

После того как Игрушкин был отстранен от должности и стал фигурантом уголовных дел, поборы объяснялись тем, что ему необходимо обслуживать взятые кредиты и оплачивать адвокатов.

Как сообщила Волга Ньюс старший помощник  по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, в конце марта также было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела по компенсациям и льготам самарского филиала "Почты России". Она подозревается в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

"В  настоящее время устанавливаются обстоятельства ее роли в качестве посредника при получении взяток с подчиненных сотрудников и суммы этих взяток", - пояснила Елена Шкаева.

Имя фигурантки в СУ СК не называют, но, по информации Волга Ньюс, речь идет о Ольге Казанцевой. В отношении нее также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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