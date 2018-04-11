В Самаре на ул. Карбышева горел автомобиль

В среду, 11 апреля, в 1:40 в Советском районе Самары на ул. Карбышева горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 1:54. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.