При столкновении двух легковушек на Красноглинском шоссе в Самаре пострадали три человека

Во вторник, 10 апреля, около 21:05, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Mazda, ехавшего по Красноглинскому шоссе со стороны пос. Волжский в направлении пос. Красная Глинка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в километре от строения № 10в по Красноглинскому шоссе автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ВАЗ-2112 под управлением 29-летней женщины.
В результате аварии травмы получили водители и 51-летняя пассажирка "двенадцатой". Пострадавших бригада "скорой помощи" доставила в больницу.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту аварии ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !