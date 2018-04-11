При столкновении двух легковушек на Красноглинском шоссе в Самаре пострадали три человека

Во вторник, 10 апреля, около 21:05, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Mazda, ехавшего по Красноглинскому шоссе со стороны пос. Волжский в направлении пос. Красная Глинка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в километре от строения № 10в по Красноглинскому шоссе автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ВАЗ-2112 под управлением 29-летней женщины.

В результате аварии травмы получили водители и 51-летняя пассажирка "двенадцатой". Пострадавших бригада "скорой помощи" доставила в больницу.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту аварии ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.