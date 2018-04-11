Жительницу Самары чуть не изнасиловали в секс-шопе

В Кировском районе Самары возбудили уголовное дело о попытке изнасилования.

По данным источника в правоохранительных органах, преступление было совершено еще 2 апреля. Около 18:00 в секс-шопе на пр. Металлургов мужчина накинулся на 35-летнюю женщину, пытаясь ее изнасиловать.

Личность подозреваемого установлена — это ранее судимый за грабеж 52-летний местный житель.

9 апреля после проверки всех обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование.