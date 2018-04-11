Во время уборки придворовой территории в Кировском районе Самары нашли гранату

Днем 9 апреля на ул. Марии Авейде в Кировском районе Самары во время уборки придворовой территории нашли неизвестный снаряд.
На место его обнаружения вызвали спецслужбы. По данным источника в правоохранительных органах, снаряд оказался учебной гранатой от противотанкового гранатомета.
Кто "забыл" боеприпас на улице и что с ним произойдет дальше, пока не известно. Полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.