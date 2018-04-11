Во время уборки придворовой территории в Кировском районе Самары нашли гранату

Днем 9 апреля на ул. Марии Авейде в Кировском районе Самары во время уборки придворовой территории нашли неизвестный снаряд.

На место его обнаружения вызвали спецслужбы. По данным источника в правоохранительных органах, снаряд оказался учебной гранатой от противотанкового гранатомета.

Кто "забыл" боеприпас на улице и что с ним произойдет дальше, пока не известно. Полиция ведет проверку.