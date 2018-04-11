В ТРК "Московский" из-за нарушения норм противопожарной безопасности закрылся спортклуб "Территория Фитнеса"

В связи с нарушением норм противопожарной безопасности при проведении реконструкции в ТРК "Московский" временно приостановил работу спортклуб "Территория Фитнеса". Об этом клуб сообщает на своей странице в соцсети.

"Территория Фитнеса приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Но на данный момент мы не можем продолжить работу, так как, прежде всего, для нас важны безопасность и комфорт наших клиентов. Клуб возобновит работу только после полного устранения всех нарушений собственником здания. Мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы время простоя было полностью компенсировано, все клубные карты заморожены", — говорится в посте.

О возобновлении работы клуба обещают сообщить дополнительно.