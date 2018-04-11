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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка "Солидарность" Вадимом Куминым

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка "Солидарность" Вадимом Куминым.

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка "Солидарность" Вадимом Куминым Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка "Солидарность" Вадимом Куминым
Фото: pbs.twimg.com

Стороны обсудили перспективы развития крупнейшего регионального банка на ближайшие годы и договорились о продолжении сотрудничества региона и кредитного учреждения.

Вадим Кумин возглавил совет директоров КБ "Солидарность" в январе этого года, сам банк сейчас проходит процедуру финансового оздоровления. "Эта работа ведется профессионально, сегодня никаких нареканий к работе финансовой структуры нет", - заметил Дмитрий Азаров.

Глава региона заметил, что у "Солидарности" есть серьезный потенциал для развития и Самарская область заинтересована во взаимовыгодном взаимодействии с банком.

Вадим Кумин отметил, что "Солидарность" - один из первых региональных коммерческих банков, он работает на рынке уже 26 лет. "За четверть века банк ни на один день не прекращал выполнения своих обязательств перед клиентами", - сообщил Вадим Кумин.

Он добавил, что банк является системообразующим в Самарской области, всегда пользовался вниманием со стороны как региональных властей, так и Центрального банка.

"Не случайно в 2013 году Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении кредитного учреждения. С того времени менялись подходы, люди, которые проводили санацию, но банк всегда продолжал уверенно работать", - пояснил Вадим Кумин.

Он сообщил, что в конце прошлого года была утверждена стратегия развития банка и основные подходы к деятельности на ближайшие восемь лет, намечены амбициозные цели и показатели.

"В результате было одобрено увеличение капитала банка до 14,2 млрд рублей. Сегодня собственный капитал банка занимает первое место среди региональных банков", - сказал Вадим Кумин.

Сейчас банк получил возможность инвестировать значительные средства в новые технологии. "Банк продолжит помогать самарскому бизнесу развиваться, и здесь Самарская область может на нас рассчитывать", - сказал председатель совета директоров "Солидарности".

Глава региона отметил, что управленческой команде "Солидарности" не только удалось добиться оздоровления ситуации в кредитном учреждении, но и восстановить доверие клиентов, подготовить долгосрочную программу развития и провести докапитализацию.

"Наличие крупного регионального банка - это не просто престижно: это во многом определяет устойчивость банковской системы в Самарской области в целом. Уверен, что это открывает новые горизонты сотрудничества как с бизнесом, так и с правительством Самарской области", - резюмировал Дмитрий Азаров.

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