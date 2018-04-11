В Самаре экс-начальницу почтового отделения подозревают в хищении пенсий и пособий

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело местной жительницы Ш. Ее подозревали по статье "Присвоение или растрата". Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следователей, Ш., являвшаяся начальником отделения почтовой связи "Почта России", с мая 2016 г. по июль 2017 г. присваивала деньги, поступавшие в отделение для выплаты горожанам пенсий и соцвыплат. В отчетные документы женщина вносила ложные сведения о том, что граждане получили свои деньги, а также расписывалась за получателей.

Всего были похищены средства, предназначенные для выплаты пенсий девяти гражданам — более 283 тыс. рублей.