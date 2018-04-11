Киноманы смогут посмотреть фильмы по выгодным ценам

В "Мягком кинотеатре" продолжается акция "Киномания". Каждый понедельник весь день фильмы можно смотреть за очень приятную цену.
Любители смотреть фильмы на большом экране ликуют: акция "Киномания" будет продолжаться всю весну. Теперь удовольствие понежиться в удобных креслах единственного в городе "Мягкого кинотеатра" обойдется в 170 рублей. Воспользоваться предложением можно каждый понедельник. Цена действует весь день на все сеансы (кроме тех, на которые не наложено ограничение дистрибьютора).
Расписание сеансов на сайте: http://smr.comfortkino.ru
Адрес: Красноармейская, 131, ТРК "Гудок", 3 этаж
Телефон (846) 951-11-11