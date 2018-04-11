В Доме журналиста обсудили благоустройство сквера им. Фадеева и установку памятника Дмитрию Козлову

В среду, 11 апреля в самарском Доме журналиста прошел круглый стол "Благоустройство сквера Фадеева и установка памятника Дмитрию Козлову" — первое мероприятие нового совместного проекта реготделения Союза журналистов и областной газеты "Волжская коммуна".

В начале мероприятия главный редактор "Волжской коммуны" Ирина Лукьянова и председатель реготделения Союза журналистов Ирина Цветкова подписали договор о сотрудничестве — на базе Дома журналистов начала работу дискуссионная площадка, где каждую неделю будут обсуждаться актуальные вопросы развития Самары и Самарской области.

По словам Ирины Цветковой, возможны и выездные мероприятия.

Первая встреча в рамках нового дискуссионного проекта была посвящена благоустройству сквера и бывшей автостоянки у дома №1 на проспекте Ленина. В круглом столе "Благоустройство сквера Фадеева и установка памятника Дмитрию Козлову" приняли участие руководитель городского департамента культуры Татьяна Шестопалова, депутат гордумы Дмитрий Квашин, замруководителя управления главного архитектора Самары Антон Темников, член общественной палаты Самарской области Павел Покровский, архитекторы Дмитрий Храмов и Александр Шуткин, ветеран РКЦ "Прогресс" Леонид Власенко, блогер Нина Дюкова, архитектурный обозреватель Армен Арутюнов и зампред Союза журналистов Олег Долгов-Лукьянов.

Модерировали дискуссию Ирина Лукьянова и Ирина Цветкова.

Ирина Лукьянова напомнила, что днем ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров особенно отметил важность президентской программы "Формирование комфортной городской среды". Заявка на благоустройство сквера им. Фадеева и бывшей автостоянки на углу улицы Осипенко и проспекта Ленина в этом году участвовала в программе, но в число проектов, реализация которых запланирована в 2018 г., не попала — 18 марта жители проголосовали за другие территории Октябрьского района. Этот участок проспекта Ленина может быть включен в программу 2019 года. Кроме того, благоустройство сквера у "козловского" дома и создание паркового комплекса со скульптурной композицией, посвященной Дмитрию Козлову, в следующем году особенно актуально — 1 октября 2019 г. исполнится 100 лет со дня рождения конструктора.

Участники круглого стола рассмотрели эскизы памятника Дмитрию Козлову, представленные внуком легендарного конструктора и депутатом Самарской городской думы Дмитрием Квашиным, а также обсудили принципы благоустройства этой и других территорий в районе.

Проспект Ленина и улица Осипенко представляют собой один из целостных архитектурных ансамблей советского модернизма с соответствующим благоустройством. Участвовавшие в круглом столе архитекторы считают, что благоустройство общественных пространств в этом районе должно быть связано между собой. Эта связь может быть как смысловая, посвященная теме космоса, науки и техники, так и стилистическая. Для этого при разработке проекта благоустройства сквера имени Фадеева и территории бывшей автостоянки необходимо учесть уже существующие проекты, например, парка "Союз" у музея "Самара Космическая", "Красочный сквер" на проспекте Ленина, 8, аллеи на улице Осипенко и другие.

Особенно была отмечена роль жителей в процессе проектирования. Для составления качественного проекта благоустройства и вариантов памятника необходимо не только проведение серьезных исследований, но и постоянные консультации с жителями. По мнению участников круглого стола, пожелание жителей могут быть объединены в техническое задания для открытого конкурса на проект благоустройства.