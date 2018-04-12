Очевидцы сообщают о крупном ДТП на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага

В четверг, 12 апреля, в восьмом часу утра на ул. Ново-Садовой в районе поворота дороги у Постникова оврага столкнулись несколько машин, об этом сообщают очевидцы случившегося.
В ДТП, предположительно, участвовали несколько машин. Автомобили сильно повреждены.
Очевидцы сообщают о том, что на месте происшествия работали врачи "скорой" и сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным оперативных структур, в ДТП пострадали два человека, у которых поверхностные травмы.
Из-за аварии на ул. Ново-Садовой образовалась автомобильная пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !