Очевидцы сообщают о крупном ДТП на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага

В четверг, 12 апреля, в восьмом часу утра на ул. Ново-Садовой в районе поворота дороги у Постникова оврага столкнулись несколько машин, об этом сообщают очевидцы случившегося.

В ДТП, предположительно, участвовали несколько машин. Автомобили сильно повреждены. Очевидцы сообщают о том, что на месте происшествия работали врачи "скорой" и сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным оперативных структур, в ДТП пострадали два человека, у которых поверхностные травмы. Из-за аварии на ул. Ново-Садовой образовалась автомобильная пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.