Разработка ученых Самарского университета в списке 10 российских изобретений, которые могут изменить мир

Разработка ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева вошла в список 10 российских изобретений, которые могут изменить мир, составленный информационным агентством "РИА Новости".

Речь идет о первом в мире сверхлегком дифракционном объективе. Разработка была представлена на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit 2017, которая состоялась в ноябре 2017 г. в Лиссабоне.

Один оптический элемент весом всего 5 гр заменяет сложную и громоздкую систему линз и зеркал, аналогичную той, что используется в телеобъективах с фокусным расстоянием 300 мм и весом от 500 гр.