Забронировать путевки в девять самарских санаторных лагерей можно будет 13 апреля

В пятницу, 13 апреля, в 9 часов на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики СУПРЕМА63 откроется электронное бронирование льготных детских путевок в санаторные оздоровительные лагеря на летний период.
Размер родительского взноса при оплате данных учреждений отдыха составляет 9,8 тыс. рублей. Полная стоимость путевки — 19,7 тыс. рублей.
Для бронирования будут доступны путевки в:
- санаторный лагерь "Березки";
- санаторный лагерь "Солнечный";
- пансионат "Звездный";
- ОСП "Электроник-Дубрава";
- пансионат "Радуга";
- Самарский областной детский санаторий "Юность";
- ООО "Отдых";
- МАУ Самары "Волжанка";
- санаторий "Молодецкий курган".
Следующие этапы электронного бронирования состоятся 28 апреля и 11 мая.
Напомним, что резервирование путевок будет возможно только при наличии учетной записи в системе "Госуслуги".