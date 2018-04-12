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Туризм Общество

Забронировать путевки в девять самарских санаторных лагерей можно будет 13 апреля

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 апреля, в 9 часов на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики СУПРЕМА63 откроется электронное бронирование льготных детских путевок в санаторные оздоровительные лагеря на летний период.

Размер родительского взноса при оплате данных учреждений отдыха составляет 9,8 тыс. рублей. Полная стоимость путевки — 19,7 тыс. рублей.

Для бронирования будут доступны путевки в:

  • санаторный лагерь "Березки";
  • санаторный лагерь "Солнечный";
  • пансионат "Звездный";
  • ОСП "Электроник-Дубрава";
  • пансионат "Радуга";
  • Самарский областной детский санаторий "Юность";
  • ООО "Отдых";
  • МАУ Самары "Волжанка";
  • санаторий "Молодецкий курган".

Следующие этапы электронного бронирования состоятся 28 апреля и 11 мая.

Напомним, что резервирование путевок будет возможно только при наличии учетной записи в системе "Госуслуги".

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