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Глава региона и председатель совета директоров АК "Азимут" обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок ﻿Виктор Полянский: "В послании заложен должный уровень оптимизма" Дмитрий Азаров и Александр Даньшин обсудили создание в Самаре Дома юнармейцев Михаил Белоусов: "Действия местной власти должны быть открыты и понятны для рядовых граждан" Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка "Солидарность" Вадимом Куминым

Губернатор Власть и политика

Глава региона и председатель совета директоров АК "Азимут" обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров авиакомпании "Азимут" Павлом Удодом. В ходе совещания стороны обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок.

Фото: Юлия Рубцова

АК "Азимут" с ноября прошлого года выполняет рейсы в Самару из Ростова-на-Дону (Ростовский аэропорт "Платов" — базовый для компании), в планах — расширение маршрутной сети.

Как пояснил Павел Удод, речь идет о таких востребованных в регионе направлениях, как Нижний Новгород, Калининград, города Сибири и юга России. Часть маршрутов будет включена в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок.

"В своей работе мы будем учитывать приоритеты развития авиатранспортного комплекса Самарской области", — подчеркнул Павел Удод. Он добавил, что воздушный флот компании состоит из 7 судов Sukhoi Superjet 100, до конца апреля "Азимут" получит еще один самолет. К 2022 году перевозчик планирует увеличить парк до 16 судов.

Дмитрий Азаров заметил, что региональные власти заинтересованы в расширении сети региональных авиаперевозок и готовы оказать необходимую помощь авиакомпании.

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