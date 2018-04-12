Глава региона и председатель совета директоров АК "Азимут" обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок

В среду, 11 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров авиакомпании "Азимут" Павлом Удодом. В ходе совещания стороны обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок.
АК "Азимут" с ноября прошлого года выполняет рейсы в Самару из Ростова-на-Дону (Ростовский аэропорт "Платов" — базовый для компании), в планах — расширение маршрутной сети.
Как пояснил Павел Удод, речь идет о таких востребованных в регионе направлениях, как Нижний Новгород, Калининград, города Сибири и юга России. Часть маршрутов будет включена в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок.
"В своей работе мы будем учитывать приоритеты развития авиатранспортного комплекса Самарской области", — подчеркнул Павел Удод. Он добавил, что воздушный флот компании состоит из 7 судов Sukhoi Superjet 100, до конца апреля "Азимут" получит еще один самолет. К 2022 году перевозчик планирует увеличить парк до 16 судов.
Дмитрий Азаров заметил, что региональные власти заинтересованы в расширении сети региональных авиаперевозок и готовы оказать необходимую помощь авиакомпании.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?