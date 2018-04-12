Глава региона и председатель совета директоров АК "Азимут" обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок

В среду, 11 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров авиакомпании "Азимут" Павлом Удодом. В ходе совещания стороны обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок.

АК "Азимут" с ноября прошлого года выполняет рейсы в Самару из Ростова-на-Дону (Ростовский аэропорт "Платов" — базовый для компании), в планах — расширение маршрутной сети.

Как пояснил Павел Удод, речь идет о таких востребованных в регионе направлениях, как Нижний Новгород, Калининград, города Сибири и юга России. Часть маршрутов будет включена в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок.

"В своей работе мы будем учитывать приоритеты развития авиатранспортного комплекса Самарской области", — подчеркнул Павел Удод. Он добавил, что воздушный флот компании состоит из 7 судов Sukhoi Superjet 100, до конца апреля "Азимут" получит еще один самолет. К 2022 году перевозчик планирует увеличить парк до 16 судов.

Дмитрий Азаров заметил, что региональные власти заинтересованы в расширении сети региональных авиаперевозок и готовы оказать необходимую помощь авиакомпании.