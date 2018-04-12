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Общество

В Самаре пройдет Всероссийская акция "Бессмертный полк"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день Победы, 9 мая, каждый может почтить память героев Великой Отечественной войны, приняв участие в акции "Бессмертный полк". Для этого нужно изготовить портрет участника войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.

Построение "Бессмертного полка" в Самаре будет происходить 9 мая 2018 года в период с 09:00 до 10:15 на ул. Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской).

Пройти к месту сбора можно через три КПП:

  • со стороны ул. Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
  • со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
  • со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на ул. Молодогвардейской в одну монолитную колонну.

После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна "Бессмертного полка" выйдет на площадь им. В.В.Куйбышева, на которой в этот момент будет находиться более 20 тыс. зрителей.

Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам (846) 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, в департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.

Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов города Самары, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.Крупской (ул. Самарская, 190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года.

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