Около 1,5 тыс. болельщиков из Швейцарии могут приехать в Самару во время ЧМ-18

Около 1,5 тысяч болельщиков из Швейцарии могут приехать в Самару во время ЧМ-2018.
Об этом стало известно в ходе официального визита дипмиссии Швейцарии, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Поездку по Самаре делегация во главе с генеральным консулом, советником посольства Швейцарии в РФ Пьером Шабло и атташе посольства Ханной Милушкой начала с осмотра объектов спортивной и культурной инфраструктуры предстоящего ЧМ-2018.
Дипломаты побывали на тренировочной площадке "Энергия" и стадионе "Самара Арена", познакомились с достопримечательностями областной столицы, в частности, площадью Куйбышева, где во время мирового первенства пройдет Фестиваль болельщиков FIFA™. Отдельным пунктом визита стало посещение отеля Lada Resort. Напомним, тольяттинская гостиница выбрана в качестве отеля команды в составе базы сборной Швейцарии во время ЧМ-2018.
Делегация также встретилась с врио вице-губернатора Самарской области Александром Фетисовым и представителями органов исполнительной власти, управлений и ведомств, задействованных в подготовке и проведении ЧМ-2018 в Самаре.
"К команде Швейцарии у нас особое отношение, поскольку регион выбран в качестве базы размещения сборной страны. Мы ждем большое количество швейцарских болельщиков и готовы обеспечить не только спортивную инфраструктуру, проживание, транспорт и, конечно же, безопасность, но и интересную экскурсионную и культурную программу", — отметил он.
В свою очередь Шабло выразил уверенность, что граждане Швейцарии в полной мере насладятся футбольным праздником в России.
"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до 1/8 и ¼ финала. В этом случае Самару могут посетить от 500 до 1,5 тысяч швейцарских болельщиков. Нам важно, чтобы наши граждане получили здесь всю необходимую поддержку", — резюмировал дипломат.
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