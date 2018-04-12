Самарца будут судить за организацию азартных игр

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу самарца, которого подозревали в двух эпизодах незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии правоохранителей, в декабре 2017 г. выяснилось, что 38-летний самарец организовал азартные игры в помещениях на пр. Металлургов, 80г и ул. Пугачевской, 21а.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.