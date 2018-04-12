При тушении пожара на ул. Самарской эвакуировали два человека

В четверг, 12 апреля, в 15:33, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Самарской в Ленинском районе Самары, сообщают в областном ГУ МЧС России.

Горели вещи в квартире на площади 20 кв. м. В тушении участвовали 23 человека, которые с помощью шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 15:45. В областном МЧС отметили, что во время тушения из дома эвакуировали два человека. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.