"Медгард" подготовил оздоровительные "горящие туры"

Весна — это не только пора расцвета и любви, но и самое время подготовить здоровье к чудесному, полному впечатлений лету. Ну, а "Медгард", в свою очередь, подготовил для жителей губернии оздоровительные "горящие туры".
Для тех, кто вздумал мамой стать
Сразу несколько спецпредложений будущим мамам от самарского "Медгарда":
- скидка 15% на всю лабораторную диагностику;
- скидка 10% на комплексное медицинское обслуживание в течение первого года жизни малышам, родившимся в "Медгарде";
- бесплатный курс аквааэробики всем владельцам абонемента "Материнство" (ведение беременности) и по сниженной цене для остальных. Занятия проводит акушер-гинеколог Татьяна Михеева в новом лечебно-реабилитационном центре "Медгард" на 6-й просеке, 54;
- еженедельная бесплатная "Школа будущей мамы" для всех желающих. Лекции читают акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи самарской клиники;
- скидка 25% на неинвазивный пренатальный тест Prenetix для подтверждения генетического здоровья будущего малыша. Кровь для этого исследования можно сдать в любом "Медгарде", в Самаре и Тольятти.
На красоту и младость ваших ножек выступая…
Еще одно важное мероприятие подготовки к пляжному сезону и коротким юбкам — привести в порядок ножки. Врачи-флебологи самарского "Медгарда" сделают УЗИ вен, проконсультируют, а если потребуется, то и полечат варикоз с очень приятной скидкой — 20-25%.
Здоровеньки будете!
К услугам пациентов лечебно-реабилитационного центра "Медгард" на 6-й просеке лечебная физкультура, которую проводит автор методики, известный реабилитолог Сергей Котов.
Женская половина
Тольяттинский "Медгард" проводит акцию "Женская половина". И, конечно же, комплекс услуг, включенных в программу (осмотр и консультация гинеколога, лабораторные исследования, УЗИ, кольпоскопия и результирующий прием врача), стоит вполовину дешевле, чем обычно.
Подробности по телефону: 8 (846) 260-76-76
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.