"Медгард" подготовил оздоровительные "горящие туры"

Весна — это не только пора расцвета и любви, но и самое время подготовить здоровье к чудесному, полному впечатлений лету. Ну, а "Медгард", в свою очередь, подготовил для жителей губернии оздоровительные "горящие туры".

Для тех, кто вздумал мамой стать

Сразу несколько спецпредложений будущим мамам от самарского "Медгарда":

скидка 15% на всю лабораторную диагностику;

скидка 10% на комплексное медицинское обслуживание в течение первого года жизни малышам, родившимся в "Медгарде";

бесплатный курс аквааэробики всем владельцам абонемента "Материнство" (ведение беременности) и по сниженной цене для остальных. Занятия проводит акушер-гинеколог Татьяна Михеева в новом лечебно-реабилитационном центре "Медгард" на 6-й просеке, 54;

еженедельная бесплатная "Школа будущей мамы" для всех желающих. Лекции читают акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи самарской клиники;

скидка 25% на неинвазивный пренатальный тест Prenetix для подтверждения генетического здоровья будущего малыша. Кровь для этого исследования можно сдать в любом "Медгарде", в Самаре и Тольятти.

На красоту и младость ваших ножек выступая…

Еще одно важное мероприятие подготовки к пляжному сезону и коротким юбкам — привести в порядок ножки. Врачи-флебологи самарского "Медгарда" сделают УЗИ вен, проконсультируют, а если потребуется, то и полечат варикоз с очень приятной скидкой — 20-25%.

Здоровеньки будете!

К услугам пациентов лечебно-реабилитационного центра "Медгард" на 6-й просеке лечебная физкультура, которую проводит автор методики, известный реабилитолог Сергей Котов.

Женская половина

Тольяттинский "Медгард" проводит акцию "Женская половина". И, конечно же, комплекс услуг, включенных в программу (осмотр и консультация гинеколога, лабораторные исследования, УЗИ, кольпоскопия и результирующий прием врача), стоит вполовину дешевле, чем обычно.

Подробности по телефону: 8 (846) 260-76-76

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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