Гарантийный ремонт дорог в Самаре завершат к концу апреля, сообщает горадминистрация.

Плановый осмотр дорог Самары стартовал на этой неделе — сразу после схода снега, который в этом году растаял позже обычного срока. Специалисты МБУ "Дорожное хозяйство" вместе с представителями общественности и в присутствии подрядчиков оценивают состояние дорожных объектов, отремонтированных в 2013–2017 годах.

С особым вниманием обследуются проезжие части и тротуары, отремонтированные в прошлом году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Это более четырех десятков дорожных объектов в разных районах города. Из них 16 объектов, расположенных на гостевых и туристических маршрутах в исторической части города, были отремонтированы комплексно. В связи с предстоящим ЧМ-2018 администрация Самары поставила задачу завершить гарантийные работы до конца апреля.

"Чаще всего в процессе гарантийных осмотров мы констатируем шелушение поверхности асфальтобетонного покрытия на проезжей части, встречаются просадки колодцев, а также тротуарной плитки", — пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ "Дорожное хозяйство" Антон Кукарин.

Осмотр улиц начался с окрестностей площади им. Куйбышева. Как отметила комиссия, на ул. Красноармейской гарантийный ремонт уже производится. Прошлым летом работы здесь выполнялись комплексно: отремонтировали проезжую часть и бортовой камень, тротуары и газоны, обустроили парковочные пространства, обновили дорожную разметку, светофоры, пешеходные ограждения. Для маломобильных граждан сделали более удобными сходы на пешеходных переходах, для слабовидящих людей было уложено плиточное покрытие с тактильными элементами.

"Как только позволила погода, сразу же вышли ремонтные бригады, — сообщил инженер ПТО ООО "НПФ "XXI век" Никита Завтур. — Два колодца подняли на нужную высоту. Сегодня продолжаются работы по приведению в нормативное состояние плитки. Кураторы МБУ и общественники указали на необходимость заменить и некоторые тактильные элементы, поверхность которых в процессе зимней эксплуатации местами потерлась. Все необходимые работы планируем выполнить в ускоренном темпе".

Масштабы благоустройства Самары и алгоритм работы по гарантийным обязательствам оценили и местные жители-активисты.

"Очень нравится то, как стремительно преображается город в последние годы, — поделилась впечатлениями Елена Мишина. — На улице Красноармейской в результате комплексного ремонта в рамках федерального проекта теперь порядка 40 парковочных карманов. Для центра города это очень важно, чтобы люди, которые приезжают сюда отдыхать или работать, могли оставить свои автомобили. В будущем хочется, чтобы парковочных пространств в Самаре стало еще больше. Кроме того, приводят в порядок асфальтовое покрытие дорог, удобнее стало ходить по тротуарам, следят за чистотой. Это не может не радовать! Все неравнодушные жители готовы по возможности помогать поддерживать благоустройство. Мы обязательно присоединимся и к грядущим апрельским субботникам".