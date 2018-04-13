Гарантийный ремонт дорог в Самаре завершат к концу апреля, сообщает горадминистрация.
Плановый осмотр дорог Самары стартовал на этой неделе — сразу после схода снега, который в этом году растаял позже обычного срока. Специалисты МБУ "Дорожное хозяйство" вместе с представителями общественности и в присутствии подрядчиков оценивают состояние дорожных объектов, отремонтированных в 2013–2017 годах.
С особым вниманием обследуются проезжие части и тротуары, отремонтированные в прошлом году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Это более четырех десятков дорожных объектов в разных районах города. Из них 16 объектов, расположенных на гостевых и туристических маршрутах в исторической части города, были отремонтированы комплексно. В связи с предстоящим ЧМ-2018 администрация Самары поставила задачу завершить гарантийные работы до конца апреля.
"Чаще всего в процессе гарантийных осмотров мы констатируем шелушение поверхности асфальтобетонного покрытия на проезжей части, встречаются просадки колодцев, а также тротуарной плитки", — пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ "Дорожное хозяйство" Антон Кукарин.
Осмотр улиц начался с окрестностей площади им. Куйбышева. Как отметила комиссия, на ул. Красноармейской гарантийный ремонт уже производится. Прошлым летом работы здесь выполнялись комплексно: отремонтировали проезжую часть и бортовой камень, тротуары и газоны, обустроили парковочные пространства, обновили дорожную разметку, светофоры, пешеходные ограждения. Для маломобильных граждан сделали более удобными сходы на пешеходных переходах, для слабовидящих людей было уложено плиточное покрытие с тактильными элементами.
"Как только позволила погода, сразу же вышли ремонтные бригады, — сообщил инженер ПТО ООО "НПФ "XXI век" Никита Завтур. — Два колодца подняли на нужную высоту. Сегодня продолжаются работы по приведению в нормативное состояние плитки. Кураторы МБУ и общественники указали на необходимость заменить и некоторые тактильные элементы, поверхность которых в процессе зимней эксплуатации местами потерлась. Все необходимые работы планируем выполнить в ускоренном темпе".
Масштабы благоустройства Самары и алгоритм работы по гарантийным обязательствам оценили и местные жители-активисты.
"Очень нравится то, как стремительно преображается город в последние годы, — поделилась впечатлениями Елена Мишина. — На улице Красноармейской в результате комплексного ремонта в рамках федерального проекта теперь порядка 40 парковочных карманов. Для центра города это очень важно, чтобы люди, которые приезжают сюда отдыхать или работать, могли оставить свои автомобили. В будущем хочется, чтобы парковочных пространств в Самаре стало еще больше. Кроме того, приводят в порядок асфальтовое покрытие дорог, удобнее стало ходить по тротуарам, следят за чистотой. Это не может не радовать! Все неравнодушные жители готовы по возможности помогать поддерживать благоустройство. Мы обязательно присоединимся и к грядущим апрельским субботникам".
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!