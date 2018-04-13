Ночью в Самаре на ул. Митирева загорелся автомобиль Land Rover

В пятницу, 13 апреля, в 2:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Митирева, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Land Rover. Шесть пожарных с применением двух спецмашин полностью потушили автомобиль в 3:04. Данных о пострадавших нет. Причины возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.