На фестиваль "Свет лучезарного ангела" привезут святыню из Греции

В субботу, 14 апреля, в 14:00 в Самаре в ТЦ Амбар в зале №4 кинотеатра AMBARSINEMA состоится открытие международного благотворительного кинофестиваля "Свет лучезарного ангела".

В те же дни в рамках фестиваля 14 апреля из Греции в Самару будет доставлена святыня - частица монашеского облачения святого преподобного Паисия Святогорца, известного подвижника Афонского монастыря.

Молебен на месте пребывания святыни отслужит митрополит Самарский и Тольяттинской Сергий.

Святыня будет открыта для поклонения в ТК "Амбар" с 14 апреля с 15:00 до 15 апреля до 22:00 в выставочном центре ТК "Амбар" "BlackBoxExpo".

На самом фестивале в течение двух дней жители и гости Самары смогут увидеть фильмы для детей и взрослых, в разные годы становившиеся победителями фестиваля, и принять участие в мастер-классах и семинарах от известных режиссеров, педагогов, деятелей искусств и культуры, в том числе в мастер-классах анимационной студии Александра Татарского "Пилот" по созданию мультипликационных фильмов.

"Свет лучезарного ангела" - это некоммерческий проект. Вход на кинопоказы и другие мероприятия для детей и взрослых свободный.

Почетные гости праздника - Мария Ситтель и Николай Валуев. Девиз фестиваля - "Доброе кино возвращается".



