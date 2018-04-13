В Самаре пожарные выезжали по тревоге к ТРК "Вива Лэнд"

В пятницу, 13 апреля, в 10:38 пожарные выехали по тревоге к ТРК "Вива Лэнд", что на пр. Кирова, где сработала пожарная сигнализация, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия выяснилось, что в ТРК никакого возгорания не было. Сотрудники сообщили представителям чрезвычайной службы, что противопожарный датчик мог отреагировать на пыль.
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Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?