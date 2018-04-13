В Самаре пожарные выезжали по тревоге к ТРК "Вива Лэнд"

В пятницу, 13 апреля, в 10:38 пожарные выехали по тревоге к ТРК "Вива Лэнд", что на пр. Кирова, где сработала пожарная сигнализация, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия выяснилось, что в ТРК никакого возгорания не было. Сотрудники сообщили представителям чрезвычайной службы, что противопожарный датчик мог отреагировать на пыль.