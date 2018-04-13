В Похвистнево наркотиками торговали в магазине ритуальных услуг

В Похвистневе задержали трех человек, подозреваемых в распространении наркотиков. Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД и полиция Похвистневского района при поддержке бойцов спецподразделения "Гром".
Как сообщают в областном полицейском главке, задержаны двое мужчин и женщина. На данный момент их подозревают в двух эпизодах сбыта карфентанила (мощный опиоид) и хранении наркотика — по месту жительства задержанных обнаружили в общей сложности 3,7 г запрещенного вещества.
По оперативным данным, наркотики сбывали в подъездах многоквартирных домов в Похвистневе, а также в местном магазине ритуальных услуг, где работала подозреваемая.
Уголовное дело уже возбудили по факту покушения на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Мужчин по решению суда арестованы, с женщины взяли подписку о невыезде.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.