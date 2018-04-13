ГИБДД требует ограничить движение по ул. Ново-Вокзальной в Самаре

В четверг, 12 апреля, сотрудники отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по Самаре в очередной раз проверили состояние дорог. Результаты оказались неутешительными - размеры ям на проезжей части ул. Ново-Вокзальной в разы превышают допустимые ГОСТом значения. Полиция требует от муниципалитета немедленно устранить нарушение.

Улица Ново-Вокзальная, район пересечения с пр. Карла Маркса. Разгар рабочего дня. Движение оживленное, но автомобилистам приходится объезжать огромные ямы. Светофор загорается "зеленым", идет новый поток, и через несколько минут машины выстраиваются в пробку, въезжают в гигантскую лужу, проваливаются по бампер, выбираются и едут дальше. Эта картина знакома всем, кто хоть раз проезжал по этому участку дороги.

Сотрудники городской автоинспекции тоже здесь бывают, преодолевают ямы по пути на работу, а потом по рабочей необходимости возвращаются к ним же.

Представители ГИБДД делают замер первой ямы: глубина - 12 см, длина - 150 см, ширина - 368 см.

"А по ГОСТу допустимы значения 15 см - 60 см - 5 см", - сообщает Алексей Тулин, начальник отделения дорожной инспекции ОГИБД УМВД России по Самаре.

Едем дальше. Яма на все той же ул. Ново-Вокзальной, район больницы им. Семашко. Водители толпятся для того, чтобы не упасть в дыру на дороге. Снимаем показатели. Глубина ямы - 12 см, длина - 126 см, ширина - 146 см. Превышение допустимых значений по двум параметрам почти в два раза.

Заметив активность, неподалеку от нас останавливается автомобиль: "Помогите уже сделать что-то с этими дорогами. Проспект Карла Маркса, как только наступила весна, вскрылся весь, там невозможно ездить! Проблема - не только в том, что мы гробим свои автомобили: водителям приходится выезжать на встречную полосу, и это может привести к аварии", - рассказывает Анна Лиховцева.

Замеряем ямы на пр. Карла Маркса на участке дороги от ул. Ново-Вокзальной до 22 Партсъезда. Одна из них - глубиной 13 см, длиной 147 см и шириной 190 см. Превышение допустимых размеров по двум параметрам почти в три раза.

По результатам рейда сотрудники ГИБДД вынесли три предписания.

"Сегодня в адрес собственника будет направлено предписание на ограничение движения по ул. Ново-Вокзальной. Владелец дороги должен устранить нарушения в течение суток. Если требование городской автоинспекции не будет услышано, то движение ограничат для всех видов транспорта, в том числе для общественного и легкового", - объясняет Алексей Тулин.

Собственник дороги - муниципалитет - может проигнорировать требование и тогда заплатит штраф в размере от 200-300 тыс. рублей.