ГИБДД требует ограничить движение по ул. Ново-Вокзальной в Самаре

В четверг, 12 апреля, сотрудники отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по Самаре в очередной раз проверили состояние дорог. Результаты оказались неутешительными - размеры ям на проезжей части ул. Ново-Вокзальной в разы превышают допустимые ГОСТом значения. Полиция требует от муниципалитета немедленно устранить нарушение.
Улица Ново-Вокзальная, район пересечения с пр. Карла Маркса. Разгар рабочего дня. Движение оживленное, но автомобилистам приходится объезжать огромные ямы. Светофор загорается "зеленым", идет новый поток, и через несколько минут машины выстраиваются в пробку, въезжают в гигантскую лужу, проваливаются по бампер, выбираются и едут дальше. Эта картина знакома всем, кто хоть раз проезжал по этому участку дороги.
Сотрудники городской автоинспекции тоже здесь бывают, преодолевают ямы по пути на работу, а потом по рабочей необходимости возвращаются к ним же.
Представители ГИБДД делают замер первой ямы: глубина - 12 см, длина - 150 см, ширина - 368 см.
"А по ГОСТу допустимы значения 15 см - 60 см - 5 см", - сообщает Алексей Тулин, начальник отделения дорожной инспекции ОГИБД УМВД России по Самаре.
Едем дальше. Яма на все той же ул. Ново-Вокзальной, район больницы им. Семашко. Водители толпятся для того, чтобы не упасть в дыру на дороге. Снимаем показатели. Глубина ямы - 12 см, длина - 126 см, ширина - 146 см. Превышение допустимых значений по двум параметрам почти в два раза.
Заметив активность, неподалеку от нас останавливается автомобиль: "Помогите уже сделать что-то с этими дорогами. Проспект Карла Маркса, как только наступила весна, вскрылся весь, там невозможно ездить! Проблема - не только в том, что мы гробим свои автомобили: водителям приходится выезжать на встречную полосу, и это может привести к аварии", - рассказывает Анна Лиховцева.
Замеряем ямы на пр. Карла Маркса на участке дороги от ул. Ново-Вокзальной до 22 Партсъезда. Одна из них - глубиной 13 см, длиной 147 см и шириной 190 см. Превышение допустимых размеров по двум параметрам почти в три раза.
По результатам рейда сотрудники ГИБДД вынесли три предписания.
"Сегодня в адрес собственника будет направлено предписание на ограничение движения по ул. Ново-Вокзальной. Владелец дороги должен устранить нарушения в течение суток. Если требование городской автоинспекции не будет услышано, то движение ограничат для всех видов транспорта, в том числе для общественного и легкового", - объясняет Алексей Тулин.
Собственник дороги - муниципалитет - может проигнорировать требование и тогда заплатит штраф в размере от 200-300 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
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