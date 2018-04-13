В Сызрани изъяли тонны нелегального табака, который выпускали мигранты из Китая, Молдовы и Украины

В среду, 11 апреля, сотрудники УФСБ России по Самарской области провели в Сызрани операцию, во время которой ликвидировали два нелегальных цеха по производству контрафактной табачной продукции.
По данным источника в правоохранительных органах, оба цеха контролировали одни и те же хозяева. Организаторов, предположительно, четверо, все они - местные жители. Цеха имели четкое деление на участки: склад, производство, комнаты отдыха и приема пищи. По периметру обоих цехов были установлены камеры видеонаблюдения.
Контрафактный табак изготавливали при помощи дорогостоящего импортного оборудования, в цехах наладили полный производственный цикл выпуск сигарет и папирос. Сбывался товар на территории нескольких регионов под видами известнейших брендов. Среди прочих — Winston.
В ходе спецоперации были задержаны 10 граждан России, Китая, Молдовы и Украины, а также изъято около 25 тонн сырья и несколько десятков тонн готовой продукции.
По признанию одного из работников, в день им удавалось сделать примерно 120-150 коробок (при смене из трех человек), за это им должны были заплатить $1200 в месяц. Впрочем, проработав месяц, зарплату никто из работников получить не успел — их задержали раньше.
По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого сырья, готовой продукции, а также оборудования составляет примерно 600 млн рублей.
Сейчас материалы по факту производства контрафактной табачной продукции передали в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.