Прокуратура добилась закрытия двух торговых центров в Тольятти

По требованию прокуратуры Самарской области суд принял решения о приостановке деятельности двух торговых центров в Тольятти — речь идет о ТД "Каретный двор" и ТЦ "Кольцо". Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, после трагических событий в Кемерово, где 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" погибли на пожаре 64 человека, по поручению Генпрокуратуры РФ по всей стране проводятся проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торговых комплексах.
Самарская область не исключение. Как сообщил 12 апреля начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества облпрокуратуры Николай Маврин, в регионе уже проверено 193 торговых центра.
По результатам проверки прокуратура подала шесть заявлений в суд, в которых надзорное ведомство требует руководство ТЦ не только устранить нарушения норм пожарной безопасности, но также просит суд принять обеспечительные меры в качестве приостановки деятельности этих торговых комплексов. Так, прокуратура помимо ТЦ "Каретный двор" и "Кольцо" добивается временного закрытия самарского ТЦ "Европа", тольяттинских ТЦ "Юность" и "Восход", а также Большеглушицкого торгового объекта, находящегося в управлении ИП Герасимова.
В пресс-службе также пояснили, что основные выявленные при проверках нарушения связаны с отсутствием систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации всевозможных материалов и оборудования, отсутствием знаков пожарной безопасности. Кроме того, эвакуационные выходы зачастую закрыты на ключ. Отметим, проверка продолжается.
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