Владельца самарского кафе обвиняют в попытке дать взятку полицейским

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Киргизии, которого подозревают в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, 23 января 2018 г. полицейские поймали иностранца на незаконной продаже алкоголя в павильоне кафе в Кировском районе. Чтобы избежать административной ответственности, владелец заведения попытался дать взятку 12 тыс. руб. оперуполномоченному отдела ЭБ и ПК городского У МВД.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.