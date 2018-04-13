В Похвистневе ведут проверку по факту гибели маленького ребенка

Похвистневская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения 11 апреля в с. Алькино тела пятилетнего мальчика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области.

"Причины и обстоятельства гибели ребенка установят следственные органы", - подчеркнули в надзорном ведомстве. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.

Тем временем, по предварительным данным оперативных структур, тело малыша в овраге с талыми водами нашел его родственник. Не исключено, что ребенок мог утонуть.