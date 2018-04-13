В Похвистневе ведут проверку по факту гибели маленького ребенка

Похвистневская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения 11 апреля в с. Алькино тела пятилетнего мальчика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области.
"Причины и обстоятельства гибели ребенка установят следственные органы", - подчеркнули в надзорном ведомстве. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.
Тем временем, по предварительным данным оперативных структур, тело малыша в овраге с талыми водами нашел его родственник. Не исключено, что ребенок мог утонуть.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.