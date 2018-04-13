Глава Нефтегорского района попал под суд за взятку

В Нефтегорском районном суде состоялось первое заседание по громкому коррупционному делу: местного главу администрации Владимира Корнева обвиняют в получении квартиры в качестве взятки.
События, которые легли в основу обвинения, произошли в 2009 году. Руководство ООО "СПК "Новый город" обратилось в администрацию Нефтегорского района за продлением разрешения на строительство многоэтажного дома, которое велось на тот момент на ул. Мира. За требуемую услугу, по версии следствия, Владимир Корнев попросил у главы стройфирмы Андрея Зацепина квартиру в строящемся доме, которую оформил в итоге на свою супругу.
"Заявление в правоохранительные органы мой клиент написал еще в 2009 году, однако ему не дали хода, — рассказал адвокат Зацепина Михаил Левша. — А потом восемь лет спустя его вдруг вызвали к следователю на допрос и признали потерпевшим по возбужденному из отказного материала дела".
В 2017 г. действия Владимира Корнева квалифицировали по ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". Ущерб оценили в 700 тыс. рублей.
В марте 2018 г. дело направили в суд. Рассматривают его не в Нефтегорске, а в Алексеевке — это должно обеспечить максимальную объективность.
Организация ООО "СПК "Новый город" к 2017 г. была уже ликвидирована, так что Зацепин признан потерпевшим в качестве физического лица и, скорее всего, гражданский иск предъявить не сможет — ведь ущерб был причинен фирме.
Более того, на сегодняшнем заседании адвокаты подсудимого заявили ходатайство об отмене постановления о признании Зацепина потерпевшим. Свое мнение по этому вопросу судья обещала высказать через неделю — на следующем заседании.
Сам Владимир Корнев вину не признает. По словам адвоката Михаила Левши, подсудимый в свое время даже настаивал на том, чтобы Зацепина привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки, но это невозможно, потому что еще в 2009 г. коммерсант написал заявление в милицию, в котором изложил все обстоятельства произошедшего, сняв таким образом с себя ответственность.
На время суда Владимир Корнев будет находиться под домашним арестом — срок продлили до 22 сентября.
Также под арестом должно находится все имущество подсудимого, потому что статья обвинения предполагает взыскание крупного штрафа: от 1 до 3 млн руб. или от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом до 50-кратной суммы взятки (в данном случае — 35 млн рублей). Остается ли квартира, ставшая камнем преткновения этой истории, в собственности семейства Корневых, на данный момент не известно.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.