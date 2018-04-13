Жигулевская ГЭС осуществила тестовое открытие затвора водосливной плотины

13 апреля Жигулевская ГЭС провела пробный подъем затворов водосливной плотины. В воскресенье, 15 апреля, станция на полметра откроет первые три затвора по всему фронту водосливной плотины. Поэтапно, к понедельнику 16 апреля холостые сбросы достигнут режимов, установленных Росводресурсами для пропуска половодья.

В ходе традиционного брифинга для журналистов, директор ГЭС Олег Леонов и главный инженер Олег Лытиков подчеркнули важность информирования населения о начале холостых сбросов на ГЭС, которые осуществляют в связи с ростом притока воды в Куйбышевское водохранилище.

Показатель притока на 13 апреля достиг 13,8 м3/с, увеличившись за сутки на 2,3 тыс. м3/c. Причем боковая приточность (то, что поступает от впадающих в водохранилище рек) составила 3,8 тыс. м3/с. и за последние четыре дня выросла в четыре раза. Да и выше по Волге начался рост приточности. Лишь по Камскому водохранилищу пока еще сохраняется зимняя межень.

По словам Олега Леонова, для сохранения рыбных ресурсов открытие водосливной плотины будет происходить постепенно. Начало холостых сбросов запланировано на 15 апреля, когда на восемь часов откроют три затвора в разных точках плотины на 0,5 метра, чтобы обеспечить первичный водоток. После этого еще на восемь часов равномерно по фронту будет поднято большее количество затворов и обеспечено порядка 1 тыс. м3/с. В соответствии с указаниями федерального агентства водных ресурсов ГЭС будет работать с расходами 11,5-13 тыс. м3/с. Уже в понедельник, 16 апреля ГЭС откроет водосливную плотину полностью и выйдет на расход в 16 тыс. м3/с., а затем с ежесуточным увеличением в 3 тыс. м3/с. выходит на уровень 27 тыс. м3/с к 20 апреля.

Такой график открытия затворов позволит рыбе адаптироваться к изменению гидрологического режима в зоне, примыкающей к плотине. Этот режим сохранится до 1 мая, а затем ГЭС приступит к снижению расходов и выходу на 22 тыс. м3/с., а затем на 18.

Олег Леонов сообщил, что срок наступления паводка в этом году среднемноголетний. Обычно дата открытия плотины в районе 16–17 апреля и Жигулевская ГЭС проходит половодье в штатном режиме. "Мы смогли к началу паводка сработать водохранилище до отметки 51,85 метров (в прошлом году 13 апреля уровень достигал 50,43 м) На этот раз мы смогли на 1,2 м спуститься ниже проектного уровня, создав себе резервный запас емкости для пропуска половодья. Сегодня 6,8 км3 водохранилища свободно и готово к приему паводковых вод.

Олег Лытиков сообщил о готовности всех 20 гидроагрегатов станции к приему повышенной нагрузки. В период половодья организован круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки, ведется дежурство ответственных лиц из числа инженерно-технических работников.

В связи с открытием водосливной плотины еще раз призываем жителей города, владельцев дачных участков соблюдать меры безопасности и ответственности за свое имущество, в особенности если ваши постройки попадают в зону подтопления.