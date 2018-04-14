Под утро в Самаре заснувший за рулем водитель нефтевоза протаранил три машины

В субботу, 14 апреля, около 5:00, на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры водитель нефтевоза Mercedes, предположительно, заснул за рулем и столкнулся с тремя легковушками, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области