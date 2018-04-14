На трассе М-5 рядом с Тольятти горела фура

В пятницу, 13 апреля, в 18:01, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на 989 км трассы М-5 (район с. Зеленовка под Тольятти) произошло ДТП, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Грузовой автомобиль загорелся во время движения. На место происшествия выезжали два расчета пожарных. Сотрудниками МЧС проводили аварийно-спасательные работы. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливаются.