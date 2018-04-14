На Южном шоссе столкнулись четыре автомобиля

В Самаре на Южном шоссе произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель Nissan, ехавший в направлении въезда в город, столкнулся с ехавшим впереди Opel. От удара одна из машин выехала на встречную полосу и врезалась в Renault, с которым после этого столкнулась еще и Skoda.

В аварии пострадала 34-летняя пассажирка Opel.