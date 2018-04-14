Молодых профессионалов отправят на Сахалин

В России 15 апреля стартует всероссийский отбор за право участвовать в решающим этапе VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы". WorldSkills Russia — 2018". Накануне в технопарке "Жигулевская долина" прошел сбор представителей Самарской области, которые примут участие в этих соревнованиях.

Победители поедут в Южно-Сахалинск, где с 8 по 12 августа состоится финал. Многие из собравшихся являются победителями региональных турниров в своих компетенциях.

Самарская область — один из первых регионов нашей страны, присоединившихся к движению WorldSkills Russia. В сентябре 2012 г. в Самаре прошел первый областной этап национального чемпионата, а уже в 2013 г. Тольятти принял первый общероссийский чемпионат.

В 2018 г. в состав региональной команды вошли 85 человек-участников и экспертов. А, отбор пройдет в апреле–мае в 17 российских регионах, в том числе в нашей губернии. К нам приедут участники по компетенции "Физическая культура и спорт".

"В прошлом году я на таких мероприятиях был волонтером, а в этот раз стал участником и вошел в число региональных победителей в физкультурно-спортивной номинации. Рад, что именно этот турнир пройдет в Тольятти. Дома и стены помогают. А путешествовать будем позже. Надеюсь пройти отборочный этап и отправиться на сахалинский финал. — рассказал студент тольяттинского социально-педагогического колледжа Глеб Виньковский. — Я должен буду показать жюри теоретические знания и применить их на практике. В частности, не исключено, что придется разработать и провести занятие, по подготовке молодежи к сдаче норм ГТО".

Планирует поехать в Южно-Сахалинск и студента самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Дарья Зинина. "Надеюсь, сумею показать свое профессиональное мастерство как администратор гостиницы. Главное, я должна уметь решать различные вопросы гостей, во время их проживания в отеле. А во время презентации, хочу показать свои лучшие наработки. — пояснила она. — Эта профессия помогает мне развиваться как личности. Именно общение с людьми дает такую возможность. Практика, показала, что я не ошиблась с выбором специальности "Гостиничный сервис". В год чемпионата на работников отелей ложится дополнительная нагрузка. Но это позволяет получить дополнительный опыт."

"Рабочие профессии набирают все большую популярность среди молодежи. Во многом благодаря — движению "Молодых профессионалов" — WorldSkills, замечают в региональном министерстве образования и науки. На отборочном этапе в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" нашу губернию представит студент Поволжского государственного колледжа Владислав Волков.

"Во время соревнований по специальному чертежу участники должны выточить определенную деталь, предварительно написав программу для станка. Поэтому мы должны знать программирование в рамках своей компетенции. Надеюсь успешно выступить. — рассказал он. — Отборочный турнир пройдет в Комсомольске на Амуре. А там и до Сахалина недалеко. Участие в WorldSkills дает возможность получить работу на самых современных производствах. Я, например, учись и одновременно практикуюсь на ПАО "Кузнецов". А это крупнейшие предприятие авиационного и космического двигателестроения".

"Жители губернии активно участвуют в движение молодых профессионалов и Самарская область находится на четвертом месте в России по вовлеченности в него студенческой молодежи. А учащиеся ссузов губернии сдают демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills Russia. — пояснил руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли, министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. — На прошлом национальном чемпионате наша команда была представлена в 19 компетенциях и завоевала две золотые, три серебряные и три медальона "За профессионализм".