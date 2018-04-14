Жительница Красноярского района может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

В Красноярском районе 29-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной регистрации мигрантов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, с января по март 2018 г. она незаконно прописала семь иностранцев, которым не собиралась предоставлять жилье.

В отношении нее теперь возбудили уголовное дело.